أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا
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دعت الخارجية الكويتية رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذه الدولة، على خلفية تصعيد التوترات حولها بين روسيا والغرب.
February 12, 2022
دعت الخارجية الكويتية رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذه الدولة، على خلفية تصعيد التوترات حولها بين روسيا والغرب.
February 12, 2022
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