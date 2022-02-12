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أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

أخبار العالم العربي

أول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا
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دعت الخارجية الكويتية رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذه الدولة، على خلفية تصعيد التوترات حولها بين روسيا والغرب.

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