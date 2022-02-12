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حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران (فيديو)

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حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران (فيديو)
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اندلاع حريق كبير في سوق الأحذية بالعاصمة طهران، دون الكشف عن إصابات.

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ونشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يوثق الحريق، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران.

ووقع الحريق في سوق الأحذية ببازار طهران عند حدود الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وشمل نحو 30 من المحال التجارية، في حين تمت السيطرة عليه وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، بينما أسباب اندلاعه ما زالت غير معلومة، كما أن الدفاع المدني لم يعلن بعد عن عدد الإصابات المحتملة.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق وقع في جزء من بازار طهران يسمى تاريخيا سوق الحذائين، لكن المحال التجارية التي توجد فيه حاليا هي للأدوات المنزلية.

المصدر: "فارس" + RT

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