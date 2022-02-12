التحالف العربي يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي "استجابة للتهديدات".

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وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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التحالف: نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 11, 2022

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "واس"