الحوثيون يكشفون تفاصيل استهدافهم مطار أبها في السعودية

أعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أن سلاح الجو المسير استهدف موقعا عسكريا مهما في مطار أبها في السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير تمكن من استهداف "موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K".

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله تعالى من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقه، ويعتبر مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن.

ننجدد تحذيرنا للمواطنيين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 10, 2022

وأشارت الحركة إلى أن الإصابة كانت دقيقه، وقالت إن "مطار أبها يعد من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن".

وجددت الحركة تحذيرها "للمواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية".

وفي تغريدة أخرى ذكر سريع أن الدفاعات الجوية للحركة تمكنت "من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع سي اتش فور(CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع سي اتش فور(CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 10, 2022

وأضاف أنها أسقطت الطائرة أثناء "قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".

المصدر: RT