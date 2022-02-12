نائب مصري: نظام مبارك كان الداعم الحقيقي للإخوان

قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر طارق الخولي، إن "25 يناير بدأت ثورة، ولكن دخلتها جماعة الإخوان فاختطفتها من أجل تحقيق أجندتها الخاصة".

وأضاف في كلمة أثناء مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها التنسيقية أن "انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود كوادر شابة في منظومة الحكم، نتيجة لأن متوسط القائمين على الدولة قبل يناير 2011 كان فوق 70 عاما، والغياب الكامل للعدالة الاجتماعية، أهم أسباب اندلاع الثورة ضد نظام حسني مبارك".

واتهم الخولي "نظام مبارك بأنه الداعم الحقيقي لجماعة الإخوان بسبب الصفقات مع هذا التنظيم، الذي كان يعلم خطورته من أجل البقاء في الحكم"، مؤكدا أن "ثورة 30 يونيو قضت على حلم الإخوان في تنفيذ أجندتها، التي أرادت فرضها على الشعوب العربية بالكامل".

وشدد على أن "25 يناير ثورة شعب"، مدللا على ذلك بـ"انحياز القوات المسلحة لها، وهي مؤسسة لا تنحاز لمتآمرين، وهو أبلغ رد على المشككين"، لافتا إلى أن "تصرفات بعض المنتسبين إلى الثورة، والتي أصابتهم بالغرور وقيامهم بمنح صكوك الثورة لمن يريدون، بالإضافة إلى تحدي القانون وخرقه في حالة غير مفهومة، هي ما جعلتهم يقعون تحت طائلة القانون وليس أي شيء آخر".

واختتم: "فئة الشباب تشارك في دولاب الدولة، ومنهم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، وتعتمد عليهم القيادة السياسية في أماكن هامة".

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طاولة مستديرة بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية في قراءة لمطالب الثورة، وما تحقق منها وما هو مأمول أن يتحقق، والكشف بشكل واضح، وصريح عن كافة الإصلاحات والإنجازات المادية وغير المادية، على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014 وحتى الآن.

وشارك في اللقاء عدد من المثقفين والصحفيين المصريين ورؤساء تحرير عدد من الصحف والجرائد المصرية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان.

المصدر: "القاهرة 24"