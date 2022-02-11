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مصر.. 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا

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مصر.. 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا
Gettyimages.ru
مصر.. 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا
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سجلت وزارة الصحة المصرية مساء الجمعة 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2179 ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450676.

وذكر عبد الغفار أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 23233 شخصا.

كما أفاد بخروج 2121 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 384158 شخصا.

وتشهد مصر ارتفاعات مستمرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".

المصدر: RT

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