الخارجية الأردنية تدعو الأردنيين في أوكرانيا لتسجيل بياناتهم

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رعايا المملكة في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم، في ظل التوتر القائم هناك.

‏‎وقالت الخارجية إنه "لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على خطها الساخن أو المكتب الثقافي الأردني في كييف أو مركز عمليات الوزارة".

تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في #أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني: https://t.co/P0KhHD6Odtpic.twitter.com/oLjogpoMH5 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 11, 2022

بدورها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني أنها تتابع أوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس اللجنة النائب خلدون حينا إن اللجنة تراقب عن كثب وتتابع أيضا مع الوزارة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بشأن الإجراءات والاحتياجات اللازمة في حال تأزم الوضع هناك"، معربة عن "أملها في نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار".

المصدر: الخارجية الأردنية