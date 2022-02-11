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الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات مصدرها سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات مصدرها سوريا (صور)
RT
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صرح مصدر مسؤول في الجيش الأردني بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت يوم الجمعة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة.

وأضاف أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات مصدرها سوريا (صور)
RT

وقال المصدر إن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام، حيث تم تحريك فرق مختصة تعاملت مع الاليات و سحبها الى داخل الأراضي الأردنية، واجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الاليات من المواد المخدرة، و تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات مصدرها سوريا (صور)
RT
الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات مصدرها سوريا (صور)
RT

المصدر: RT

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