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اختراق منصة حكومية في مطار بيروت وقرصنة بيانات وزير الأشغال

أخبار العالم العربي

اختراق منصة حكومية في مطار بيروت وقرصنة بيانات وزير الأشغال
Globallookpress
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ذكر موقع محطة mtv أن منصة حكومية في مطار بيروت تعرضت للاختراق وقرصنة بيانات وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة وعائلته.

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وقالت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إن الوزير علم بعد عودته من زيارة خارجية، بأنه تم اختراق إحدى المنصات الرسمية التابعة لإحدى الوزارات في الحكومة اللبنانية، وتم نسخ البيانات الشخصية له ولأفراد عائلته.

كما قالت إذاعة "صوت لبنان" أن تلك البيانات كانت مخزنة في منصة عائدة لوزارة الصحة في مطار بيروت.

ولم تذكر أي من تلك الوسائل طبيعة المعلومات التي قد تكون مخزنة على المنصة، ومدى سريتها.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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