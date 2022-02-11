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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني

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ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني
RT
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها.

كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: واس

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