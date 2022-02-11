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لبنان يطلق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

لبنان يطلق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت
AFP
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أطلقت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت مجددا وإعادة إعماره.

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وقال رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، في احتفال في ​السراي الحكومي، إن "انفجار ​مرفأ بيروت​ عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ ​الوطن​، لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال"، لافتا إلى أن "ورشة النهوض ب​المرفأ​ من جديد وإعادة اعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية".

وأضاف: "نطلق اليوم الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجددا وإعادة إعماره"، مشددا على أن "ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الأمثل".

وشدد على أننا "نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية".

المصدر: "النشرة"

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