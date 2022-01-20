مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو الحكومة لاتخاذ قرارات عاجلة

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة.

وحث بيان المجموعة، التي تضم كلا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حث الحكومة اللبنانية على "اتخاذ قرارات عاجلة وفعالة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة إقرار موازنة العام 2022".

وبحسب مجموعة الدعم الدولية، فإن إقرار الموازنة من شأنه أن يمهد الطريق "للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

كما جددت المجموعة دعوتها إلى "تحقيق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وضمان احترام استقلالية القضاء".

وكانت آخر جلسة للحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي قد انعقدت في 13 أكتوبر 2021.

وتعطل انعقادها بسبب رفض بعض الوزراء حضور الجلسات في حال لم تتم تنحية القاضي طارق بيطار الذي يحقق حاليا في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: UN news