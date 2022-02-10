الأمير الحسن بن طلال ينشر صورا برفقة مدير مكتبه الراحل (صور)

نشر الأمير الحسن بن طلال عم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجموعة من صوره برفقة مدير مكتبه ميشيل حمارنة الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وكان الأمير الحسن بن طلال نعى ميشيل حمارنة وعزّى عائلته في منشور على "فيسبوك" كتب فيه: الحسن بن طلال وثروت الحسن، ورحمة وسمية وبديعة وراشد، ينعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبفيض من مشاعر الحزن وعميق الأسى المرحوم معالي السيد ميشيل حمارنه الصديق الصدوق، المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، والمدير الأسبق لمجلس الحسن، والمدير الأسبق لمكتب سمو ولي العهد خلال الفترة 1988-1997".

المصدر: عمون+فيسبوك