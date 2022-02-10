مصر تدين الهجوم الجديد على مطار أبها وتؤكد تضامنها مع السعودية ضد الحوثيين

استنكرت مصر الهجوم الجوي الجديد الذي تعرض له اليوم الخميس مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن "بالغ إدانتها" لمواصلة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وتطرق البيان إلى هجوم اليوم الذي أسفر عن إصابة 12 مدنيا على الأقل، مؤكدا: "تجدد مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين".

وأبدت مصر "تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذها من إجراءات لصون أمنها واستقرارها ضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل إلى المصابين جراء هجوم اليوم".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها وسقوط شظاياها في محيط المطار، ما تسبب في وقوع تلك الإصابات.

المصدر: RT