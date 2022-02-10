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ويليامز: مستعدون لتقديم الدعم للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

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ويليامز: مستعدون لتقديم الدعم للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا
Globallookpress
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز
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حضرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، جانبا من اجتماع لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الذي عقد بمقرها الدائم في مدينة سرت.

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وعقب اللقاء، قالت ويليامز عبر "تويتر": "سررت للغاية بعودتي إلى مدينة سرت، اليوم، للقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وناقشنا جهود اللجنة في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها، في أكتوبر الماضي، وأثنيت على التقدم المحرز في إطلاق سراح المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة".

وأضافت: "كما أكدت مجددا استعداد الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة من خلال تواجد فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض".

المصدر: RT

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