ويليامز تدعو لدعم إقليمي ودولي لليبيا
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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا / ستيفاني وليامز/ أهميةَ وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل يكون مبنيا على التقدم المحرزِ في الحوارِ الليبي الداخلي .
وناقشت وليامز خلال لقائها مع نائبِ وزير الخارجية التركي / سادات أونال / في أنقرة تطوراتِ العملية السياسيةِ والانتخابية في ليبيا، مؤكدة أن المباحثات مع الجانب التركي كانت مثمرة للغاية ..
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