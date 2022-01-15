ويليامز تدعو لدعم إقليمي ودولي لليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا / ستيفاني وليامز/ أهميةَ وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل يكون مبنيا على التقدم المحرزِ في الحوارِ الليبي الداخلي .

وناقشت وليامز خلال لقائها مع نائبِ وزير الخارجية التركي / سادات أونال / في أنقرة تطوراتِ العملية السياسيةِ والانتخابية في ليبيا، مؤكدة أن المباحثات مع الجانب التركي كانت مثمرة للغاية ..