تونس.. "الشؤون الدينية" تعلن استئناف صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس استئناف صلاة الجمعة بداية من بعد غد 11 فبراير، بعد نحو شهر على تعليقها بسبب "كورونا".

وشددت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في برتوكول حفظ الصحة في المعالم الدينية.

وكانت الوزارة قررت تعليق صلاة الجمعة يومي 14، و21 من يناير الماضي، مع استمرار الصلوات الخمس، ثم قامت بتمديد التعليق أسبوعين آخرين.

وأعلنت الوزارة في حينه أنه واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية المحذرة من تسارع انتشار العدوى "فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدّينية في 13 يناير 2022 لمدة أسبوعيين إضافيين.

المصدر: RT