السعودية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، تراجعا ملموسا في إصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 3330 إصابة.

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 719136 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 4088 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد 678332 شخصا.

وأفادت الوزارة بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8962 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1054 حالة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (3162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4088) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (678,332) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/c1X8LiRgaE — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 9, 2022

المصدر: RT