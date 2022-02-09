 
مباشر

السعودية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scqx

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، تراجعا ملموسا في إصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 3330 إصابة.

إقرأ المزيد
السعودية.. بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها
السعودية.. بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 719136 حالة، لافتة إلى أنه  تم تسجيل 4088 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البلاد 678332 شخصا.

وأفادت الوزارة بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8962 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 1054 حالة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا