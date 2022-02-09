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السعودية.. بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها

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السعودية.. بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها
Globallookpress
العلم السعودي
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها، المتعلقة بفيروس كورونا.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل القرار، كالآتي: "

أولا: يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح ضد فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ثانيا: إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال".

المصدر: RT

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