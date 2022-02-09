إضراب في الضفة الغربية إثر اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس
Globallookpress
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أفادت مراسلتنا بأن إضرابا يعم الآن مختلف مدن الضفة الغربية، حدادا على اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس يوم أمس.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن كافة المؤسسات التعليمية والمحلات التجارية أغلقت أبوابها استجابة لقرار الإضراب الشامل الذي دعت إليه حركة "فتح".
المصدر: معا
يذكر، أن 3 شبان تعرضوا داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء مدينة نابلس، وهم: أدهم مبروكة، وإبراهيم النابلسي، ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.
على الأثر، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب مدخل بلدة بيتا بجنوب نابلس، وعند باب الزاوية في الخليل.
المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية
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