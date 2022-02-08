موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعلن "تقليص الثغرات"

أعلن آموس هوكشتاين، موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أنه تم تقليص الثغرات في ملف ترسيم الحدود.

وقال هوكشتاين إن "هناك فرصة اليوم وقلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى "أننا لن نبرم نحن الاتفاقية وعلى لبنان وإسرائيل أن يقررا القيام بذلك".

الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين لـmtv: هناك فرصة اليوم وقلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل الى اتفاق ولن نبرم نحن الاتفاقية وعلى لبنان وإسرائيل أن يقرّرا القيام بذلك pic.twitter.com/WcnfCNV4pP — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) February 8, 2022

ووصل هوكشتاين، اليوم الثلاثاء إلى بيروت، بعد أن كان زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين والتقى وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار.

هذا وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

المصدر: RT