موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل إلى بيروت

وصل آموس هوكشتاين، موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء إلى بيروت، بعد أن كان زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين والتقى وزيرة الطاقة الإسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المستشار الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، وصل بعد ظهر اليوم على رأس وفد إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة إلى لبنان يبحث خلالها مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان من المقرر أن يزور هوكشتاين لبنان في يناير الماضي، إلا أنه تم تأجيل الزيارة دون الإعلان عن الأسباب.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في أواخر يناير أن المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، "ستستأنف الأسبوع المقبل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية".

وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

المصدر: RT