إغلاق مطعم سوري شهير في مصر
قام حي شرق مدينة نصر في مصر، بغلق وتشميع مطعم أبو العز السوري الشهير لإدارته دون ترخيص.
وتأتي تلك الحملات التي تشنها الأحياء بمحافظة القاهرة، في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة، للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة.
كما تم إغلاق وتشميع مطعم بيتزا السلطان، من قبل حي شرق مدينة نصر أيضًا، لإدارته دون ترخيص.
وحدد قانون المحال العامة، الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
ونص قانون المحال التجاري، على معاقبة كل من شغل المحال تجاريًا دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألفًا، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة.
المصدر: القاهرة 24
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