بعد واقعة المطعم السوري.. غلق مطعم شهير في مصر

أعلنت محافظة الجيزة في مصر غلق مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا بعد ضبط 500 كغم لحوم فاسدة، متنوعة بين مفروم وسجق وشاورما، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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وقالت مصادر إن "محافظة الجيزة تمكنت من خلال حي الطالبية ومديرية الطب البيطري من ضبط مخزن في شارع الأمين بحي الطالبية، ويحوي ثلاجات بها لحوم مفروم ومجمدات جاهزة للتحضير".

وعلى الفور تم استدعاء الطب البيطري وبالكشف على المنتجات تبين أنها منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وبالإستعلام عن مالك المخزن تبين أنه يتبع مطعم بيتزا وكشري شهير بشارع ترسا الرئيسي.

ووفقا للمصادر شنت أجهزة المحافظة حملة مفاجئة على المطعم المشار إليه بشارع ترسا، ناصية شارع السلام لمعاينة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وتم ضبط 375 كجم لحوم مفرومة و180 كجم مصنعات لحوم سجق وبسطرمه وشاورما غير صالحة للاستخدام الآدمي، والبعض دون بيانات تفيد المصدر وهيّ نفس المنتجات الموجودة بالمخزن التابع له.

وكانت محافظة الجيزة في مصر قد ضبطت 450 كغم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة.

وشملت المضبوطات 375 كغم شاورما لحوم ودواجن، وحوالي 75 كغم دهون حيوانية، وجميعها بهم تغيرات بالخواص الطبيعية، ولا توجد بيانات لها، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها بها رائحة كريهة، بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات والقيام بإغلاق وتشميع المطعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة.

المصدر: القاهرة 24