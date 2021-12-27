مصر.. غلق مطعم سوري مشهور بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله

ضبطت محافظة الجيزة في مصر 450 كغم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة.

وشملت المضبوطات 375 كغم شاورما لحوم ودواجن، وحوالي 75 كغم دهون حيوانية، وجميعها بهم تغيرات بالخواص الطبيعية، ولا توجد بيانات لها، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها بها رائحة كريهة، بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات والقيام بإغلاق وتشميع المطعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة.

ونشر المطعم بيانا قال فيه: "نعتذر عن اللبس الحاصل بخصوص فرع المهندسين، الحدث الذي تم عبارة عن كشف روتيني ودوري وأخذ عينات للتحليل للمعامل المركزية للتأكد من جودتها من قِبل الإدارة الصحية مشكورة".

وتابع المطعم: "اللحوم والدواجن المستخدمة في مطاعمنا تتضمن الشروط والمعايير الصحية النموذجية، أما الصور المنتشرة للحوم الشاورما فهي طبيعية جدا لأنها عبارة عن شرائح لحم صافي متبلة بالبهارات والصوص، وهذا حتما سيضفي عليها لون البهارات والصوص المستخدمين كما نعلم جميعا، وسنوضح هذا من خلال فيديو توضيحي لاحقا".

المصدر: أخبار اليوم + مصراوي