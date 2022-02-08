مصر.. فيديو حصول الفنان هاني شاكر على جنسية دولة أجنبية يثير جدلا كبيرا

أثار نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، حالة كبير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

الوطن للأغنياء و الوطنية للفقراء

هاني شاكر اخد جنسية دول الكاريبي 😀

هي مصر دي ملهاش اهل يسالوا عليها 😑 pic.twitter.com/7ye0aQvjMq — جيڤارا المصري🦅| الأساسي 🇪🇬 (@guevara25janu) February 7, 2022

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وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

المصدر: اليوم السابع