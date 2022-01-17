هاني شاكر: "موزة" و"عنبة" و"طيخة" أصواتهم جيدة وهذه شروط النقابة
@HanyShaker
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قال نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر إن لجنة الاستماع إلى الأصوات بالنقابة اختبرت عددا من المطربين الشعبيين.
وأكد هاني شاكر أنهم نجحوا لأن لديهم أصوات جيدة ومن ثم قبولهم، وعلى رأسهم "موزة وعنبة وطيخة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.
وصرح نقيب الموسيقيين بأنه يتمنى أن يواصل الإعلام دعمه لما يفرضه من قرارات التي هدفها الإرتقاء بالذوق العام.
وشدد الفنان هاني شاك على أن النقابة لا تسعى لمنع الفن، ولكنها تعمل على تنظيم العمل الفني حتى يليق بمصر.
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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