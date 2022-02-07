العراق.. مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لـ"داعش" في ديالى

أفادت قناة "السومرية بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني للقناة إن "كمينا لعناصر داعش على نقطة أمنية ضمن منطقة الغريرات أطراف منطقة العبارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين".

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وأضاف أن "بين المصابين مدير قسم شرطة العبارة".

المصدر: "السومرية"