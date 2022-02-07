 
مباشر

العراق.. مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لـ"داعش" في ديالى

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لـ
Gettyimages.ru
القوات العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc53

أفادت قناة "السومرية بمقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني للقناة إن "كمينا لعناصر داعش على نقطة أمنية ضمن منطقة الغريرات أطراف منطقة العبارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين".

إقرأ المزيد
مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية
مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية

وأضاف أن "بين المصابين مدير قسم شرطة العبارة".

المصدر: "السومرية" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا