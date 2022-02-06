مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد ويجتمع بقادة أحزاب شيعية

أكدت مصادر عراقية، اليوم الأحد، وصول قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.

وذكرت المصادر لـRT، أن "قاآني وصل بغداد مساء اليوم واجتمع بقادة (الإطار التنسيقي) الشيعي الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة".

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وأضافت، أن "الاجتماع بحث التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتحالفات السياسية وما حدث بعد توقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التفاوض السياسي المتعلق بالحكومة".

وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها قاآني إلى العراق هذا العام، فالمعلومات تشير إلى قيامه بزيارتين سابقتين خلال الشهر الماضي.







المصدر: RT