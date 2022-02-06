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مراسلنا: قوة كبيرة من كتائب "حزب الله" العراقية تدخل محافظة الأنبار (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: قوة كبيرة من كتائب
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن قوة عسكرية كبيرة من "كتائب حزب الله" دخلت إلى محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر مراسلنا أن القوة دخلت المحافظة من جانبها الشرقي واستقرت عند محطة قطار، مضيفا أن أسباب دخول "كتائب حزب الله" المفاجئ إلى الأنبار لم تعرف حتى الآن.

المصدر: RT

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