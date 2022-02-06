محمد بن راشد يعزي أسرة الطفل المغربي ريان

أعرب نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعازيه للشعب المغربي ولأسرة الطفل ريان، الذي وافته المنية، بعد انتشاله من البئر الذي ظل عالقا فيه 5 أيام.

وكتب بن راشد في تغريدة، عبر "تويتر": "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان، وللشعب المغربي الشقيق، وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده، راجيا له من الله تعالى الرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده … رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2022

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يذكر أن السلطات المغربية أفادت، مساء السبت، بوفاة ريان الذي ظل عالقا في البئر لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

المصدر: RT