محامية تونسية: معطيات جديدة بشأن اغتيال شكري بلعيد ستُكشف قريبا

قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، اليوم السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع.

وأكدت اليعقوبي، وهي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن عملية البحث عن الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد "واجهت العديد من العراقيل والتعطيلات".

وأضافت: ''رغم يقيننا بأن مثل هذه الملفات تتطلب الكثير من الوقت للكشف عن الحقيقة، لكن المشكل في هذا الملف يكمن في وجود تواطؤ من أطراف سياسية لإخفاء الأدلة وعدم تضمين جميع المؤيدات في ملف القضية".

وبينت اليعقوبي وجود "اختلالات عديدة" في مسار القضية، منها إبعاد وزارة العدل وحاكم التحقيق عن نتائج تحليل الشظايا والسلاح المستعمل وتوجيه النتائج إلى وزارة الداخلية.

واعتبرت المحامية أن الاختلالات المسجلة وقعت منذ بداية القضية، معتبرة أن هناك تآمرا على الملف عند خلط القضائي بالسياسي.

وطالبت المحامية خلال كلمتها في الندوة بتوفير عدد من الأعوان لوزارة العدل للقيام بالأبحاث اللازمة في ملفات الاغتيال بعيدا عن وزارة الداخلية.

المصدر: "موزاييك أف أم"