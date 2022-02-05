 
مباشر
عاجل
مصادر مغربية: طاقم طبي مختص بالإنعاش دخل إلى النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في البئر

شاهد.. أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

شاهد.. أمير قطر يلتقي ولي عهد أبو ظبي لأول مرة منذ الأزمة الخليجية
twitter/ @QatarNewsAgency
لقائ غير رسمي بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بكين يوم 5 فبراير 2022.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbw5

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت في بكين.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم التقى عددا من "قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين" على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريما لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وأكدت الوكالة أن بين الزعماء الذين تحدث معهم أمير قطر خلال الفعالية ولي عهد أبو ظبي، ونشرت صورة من لقائهما غير الرسمي.

وفي الوقت ذاته انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستمر 20 ثانية ويوثق أطراف الحديث بين الشيخ تميم والشيخ محمد، حيث يبدو اللقاء وديا ويظهر مصافحة مطولة للزعيمين.

إقرأ المزيد
مستشار رئيس الإمارات يتحدث عن رؤية بلاده للمستقبل بعد عام على اتفاق أنهى الأزمة مع قطر
مستشار رئيس الإمارات يتحدث عن رؤية بلاده للمستقبل بعد عام على اتفاق أنهى الأزمة مع قطر

وهذا اللقاء هو الأول بين آل ثاني وآل نهيان منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بـ"دعم الإرهاب" و"الانحراف عن محيطها العربي".

وانتهى هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة "أكد وحدة الصف الخليجي" خلال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة العلا السعودية.

المصدر: "قنا" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا