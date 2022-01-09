مستشار رئيس الإمارات يتحدث عن رؤية بلاده إلى المستقبل بعد عام على اتفاق أنهى الأزمة مع قطر

أكد مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده تنظر إلى المستقبل "بكل ثقة" بعد مرور عام على إبرام اتفاق العلا في السعودية الذي أنهى الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم الأحد: "مع مرور أكثر من عام على اتفاق العلا وبجهد سعودي مقدر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية".

وأضاف المسؤول الإماراتي: "فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدما نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة".

مع مرور أكثر من عام على إتفاق العُلا وبجهد سعودي مقدّر ننظر في الإمارات بكل ثقة إلى المستقبل وإلى مزيد من التعاون المفضي إلى تعزيز الازدهار والاستقرار وتوطيد العلاقات الخليجية والعربية، فما يشهده العالم من تحديات يحتم علينا المضي قدماً نحو التكاتف لما فيه خير شعوب المنطقة كافة pic.twitter.com/ylU4YLtDVb — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 9, 2022

وشهدت منطقة الخليج منذ 5 يونيو 2017 أزمة سياسة حادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث أعلنت الدول الـ4 مقاطعة جارتها وقطعت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بالانحراف عن المحيط العربي تجاه إيران ودعم تنظيمات تزعزع الاستقرار في المنطقة، لينتهي هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة أكد وحدة الصف الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

المصدر: RT