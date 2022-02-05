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تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

أخبار العالم العربي

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت السعودية، اليوم السبت، تراجا ملموسا بإصابات كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الجمعة 3555 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بتسجيل 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي إلى 705637 حالة، في حين تم تسجيل 4824 حالة تعاف جديد، ليصبح الإجمالي 662819 حالة.

وأعلنت الوزارة عن  تسجيل 3 حالات وفاة جراء فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس في البلاد إلى 8953 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.

المصدر: RT

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