السعودية ترصد انخفاضا مستمرا للإصابات الجديدة بكورونا

تشهد السعودية انخفاضا مستمرا منذ عدة أيام في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد ارتفاع حاد، حيث بلغ هذا المؤشر الجمعة 3555 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3852، مقابل 3861 الثلاثاء و4092 الأربعاء و3852 الخميس، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 702624 إصابة، بينها 1042 حرجة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (3555) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (4023) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (657,995) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/h2SrJqfAcI — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 4, 2022

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1 الثلاثاء و2 الأربعاء و4 الخميس، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8950 متوفيا.

وقالت الوزارة إن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 657995 شخصا، بعد تسجيل 4023 حالة شفاء جديدة.

وسبق أن قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية بشكل حاد منذ ديسمبر 2021 مقتربة من مستوى 6000 حالة في ظل انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

المصدر: RT