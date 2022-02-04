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رئيس أركان القوات القطرية يزور قواعد عسكرية تركية ويلتقي أكار

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رئيس أركان القوات القطرية يزور قواعد عسكرية تركية ويلتقي أكار
twitter/ @MOD_Qatar
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن سالم بن حمد النابت.
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زار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن سالم بن حمد النابت، عدة قواعد عسكرية تركية كما أجرى لقاءات مع قادة عسكريين أتراك، بينهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية أن النابت التقى الجمعة أكار وعقد كذلك لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة التركية، الفريق أول يشار غولر.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن المحادثات جرى خلالها "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

كما زار النابت عددا من القواعد العسكرية التركية حيث التقى قادة عسكريين رفيعي المستوى وناقش معهم "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + "قنا"

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