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مراسلنا: غارة جوية على مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

مراسلنا: غارة جوية على مطار صنعاء
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استهدف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية مطار صنعاء بغارة جوية عنيفة، قبل قليل حسبما أفاد مراسل RT في اليمن.

وكان طيران التحالف العربي جدد استهداف العاصمة اليمنية في وقت سابق اليوم.

وذكر مراسل RT في صنعاء، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من العاصمة.

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بينما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن التحالف شن ثلاث غارات جوية على الأقل على محافظة صنعاء، استهدفت إحداها محيط مطار صنعاء الدولي.

وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، على خلفية استمرار هجمات الحوثيين على السعودية وتنفيذ الجماعة ضربات على مرافق مدنية في الإمارات.

 

المصدر: RT

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