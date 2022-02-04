التحالف العربي يشن غارات جوية جديدة على صنعاء

أكد مراسل RT في العاصمة اليمنية صنعاء أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية جدد قصفه للمدينة.

وأفاد مراسلنا اليوم الجمعة بأن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من صنعاء، مشيرا إلى أن تحليق طيران التحالف مستمر في سماء العاصمة.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن التحالف شن ثلاث غارات جوية على الأقل على محافظة صنعاء، استهدفت إحداها محيط مطار صنعاء الدولي.

وكثف التحالف في الآونة الأخيرة غاراته على اليمن، على خلفية استمرار هجمات الحوثيين على السعودية وتنفيذ الجماعة ضربات على مرافق مدنية في الإمارات.

المصدر: RT + "المسيرة"