الأردن.. مصدر مقرب من رئيس الوزراء السابق يكشف حقيقة تلقيه عرضا للعمل بجامعة هارفارد الأمريكية

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأردني السابق، عمر الرزاز، حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول تلقيه عرضا للعمل في جامعة هارفارد الأمريكية.

وقال المصدر لوكالة "عمون" إن "ما تلقاه الرئيس (الرزاز) من جامعة هارفرد هو دعوة للمشاركة في سلسلة لقاءات وندوات للمختصين في مجال التنمية حول العالم، وعلى فترات معينة".

وأضاف أن الرزاز لم يتلق عرضا للعمل في جامعة هارفارد كما أشيع، كما أنه لم يرفض المشاركة في سلسلة اللقاءات والندوات.

وتابع أنه "سيشارك في هذه اللقاءات والندوات، ومعظم مشاركاته ستكون عن بعد عبر الاتصال المرئي".

ورجح المصدر أن تكون المشاركة غير مدفوعة الثمن، وإنما تلقى الرزاز الدعوة من الجامعة كأحد خريجيها المميزين.

المصدر: "عمون"