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عاصفة شديدة تضرب مصر (صور)

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عاصفة شديدة تضرب مصر (صور)
Globallookpress
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، صورا من الأقمار الصناعية، ترصد عاصفة ترابية ورمال مثارة تؤثر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

عاصفة شديدة تضرب مصر (صور)
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وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تؤثر على شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004ملي بار وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وشهد محور "ديروط – الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عاصفة ترابية شديدة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسحب كثيفة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

عاصفة شديدة تضرب مصر (صور)

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تحسبا لسقوط أمطار.

المصدر: "صدى البلد" + "مصراوي"

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