حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على "تويتر" (فيديو+ صور)

شهدت مدينة الرياض أمس الأربعاء حفل زفاف أحد أمراء المملكة العربية السعودية بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل بهيج، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على كريمة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.

وشارك جمع غفير من الشخصيات والمدعوين في الحفل الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.

بحضور كبير ومشرف احتفل صاحب السمو

الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز

بزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن

عبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعود

بن محمد آل سعود وسط حضور كبير من

الامراء وعموم المجتمع .. pic.twitter.com/k8fSRdqCHK — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 2, 2022

سعدت البارحة بحضور حفل زواج الأمير فهد ابن الصديق الوفي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ٠٠كان مناسبة التقيت فيها بكثير من الزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات ٠٠أتمنى للعروسين السعادة والتوفيق وشكرا لسمو الأمير منصور على الدعوة الكريمة٠٠وأدام الله المودة والمحبة في ذاته pic.twitter.com/iTknFkKDLN — سبأ باهبري (@sababahabri) February 2, 2022

ألف مليون مبروك للابن الغالي الأمير فهد بن منصور بن ناصر ولأخوي الكبير الغالي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ولأخي الأمير عبدالله بن سعود بن محمد

"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير"

الله يسعد قلبك ويهدى سرك ويقر عينك ويرزقك الذرية الصالحة وراحة البال يارب@Fbinmansourpic.twitter.com/uScV7rruVL — عبدالله حمود الرشيد (@SN300S) February 2, 2022

صاحب السمو الملكي الأمير

تركي بن محمد بن فهد وزير

الدولة عضو مجلس الوزراء

خلال حضوره حفل زواج الأمير

فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز pic.twitter.com/WvDUB7R3tF — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022

سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان

سفير دولة الإمارات الشقيقة وسمو

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

في زواج الأمير فهد بن منصور بن ناصر @NAlnehyanpic.twitter.com/e9YBhxFtVE — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022

سعدت اليوم بتلبية دعوة من سمو الامير فهد بن منصور بن ناصر ..وأسال الله أن يبارك له ويجمع بينهما في خير.

وسعدت ايضا بلقاء العزيز سمو الامير عبدالله بن سلطان بن ناصر @ASNA_20pic.twitter.com/jJesKLGLN9 — محمد البيشي (@albishi) February 1, 2022

سعدت اليوم بتلبية دعوة من سمو الامير فهد بن منصور بن ناصر ..وأسال الله أن يبارك له ويجمع بينهما في خير.

وسعدت ايضا بلقاء العزيز سمو الامير عبدالله بن سلطان بن ناصر @ASNA_20pic.twitter.com/jJesKLGLN9 — محمد البيشي (@albishi) February 1, 2022

المصدر: RT