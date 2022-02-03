 
مباشر

حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على "تويتر" (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على
twitter.com/albishi
حفل زواج الأمير فهد بن منصور على كريمة الأمير عبد الله بن سعود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb9j

شهدت مدينة الرياض أمس الأربعاء حفل زفاف أحد أمراء المملكة العربية السعودية بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل بهيج، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على كريمة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.

وشارك جمع غفير من الشخصيات والمدعوين في الحفل الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.

حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على
حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على
حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على
حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا