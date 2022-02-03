حفل زفاف أحد أمراء السعودية يثير تفاعلا كبيرا على "تويتر" (فيديو+ صور)
شهدت مدينة الرياض أمس الأربعاء حفل زفاف أحد أمراء المملكة العربية السعودية بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
واحتفل الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، في حفل بهيج، بزواج ابنه الأمير فهد بن منصور، على كريمة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز، في قاعة نيارة للاحتفالات بالرياض.
وشارك جمع غفير من الشخصيات والمدعوين في الحفل الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تداول مغردون صورا وفيديوهات للزفاف، مقدمين التهاني للعروسين.
بحضور كبير ومشرف احتفل صاحب السمو— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 2, 2022
الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز
بزواج نجله الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن
عبدالعزيز على كريمة الأمير عبدالله بن سعود
بن محمد آل سعود وسط حضور كبير من
الامراء وعموم المجتمع .. pic.twitter.com/k8fSRdqCHK
سعدت البارحة بحضور حفل زواج الأمير فهد ابن الصديق الوفي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ٠٠كان مناسبة التقيت فيها بكثير من الزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات ٠٠أتمنى للعروسين السعادة والتوفيق وشكرا لسمو الأمير منصور على الدعوة الكريمة٠٠وأدام الله المودة والمحبة في ذاته pic.twitter.com/iTknFkKDLN— سبأ باهبري (@sababahabri) February 2, 2022
ألف مليون مبروك للابن الغالي الأمير فهد بن منصور بن ناصر ولأخوي الكبير الغالي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز ولأخي الأمير عبدالله بن سعود بن محمد— عبدالله حمود الرشيد (@SN300S) February 2, 2022
"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير"
الله يسعد قلبك ويهدى سرك ويقر عينك ويرزقك الذرية الصالحة وراحة البال يارب@Fbinmansourpic.twitter.com/uScV7rruVL
صاحب السمو الملكي الأمير— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022
تركي بن محمد بن فهد وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء
خلال حضوره حفل زواج الأمير
فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز pic.twitter.com/WvDUB7R3tF
سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان— أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) February 1, 2022
سفير دولة الإمارات الشقيقة وسمو
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
في زواج الأمير فهد بن منصور بن ناصر @NAlnehyanpic.twitter.com/e9YBhxFtVE
سعدت اليوم بتلبية دعوة من سمو الامير فهد بن منصور بن ناصر ..وأسال الله أن يبارك له ويجمع بينهما في خير.— محمد البيشي (@albishi) February 1, 2022
وسعدت ايضا بلقاء العزيز سمو الامير عبدالله بن سلطان بن ناصر @ASNA_20pic.twitter.com/jJesKLGLN9
سعدت اليوم بتلبية دعوة من سمو الامير فهد بن منصور بن ناصر ..وأسال الله أن يبارك له ويجمع بينهما في خير.— محمد البيشي (@albishi) February 1, 2022
وسعدت ايضا بلقاء العزيز سمو الامير عبدالله بن سلطان بن ناصر @ASNA_20pic.twitter.com/jJesKLGLN9
المصدر: RT
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