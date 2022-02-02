"سانا": 10 قتلى بقصف متبادل بين القوات التركية و"قسد" بريف حلب

ذكرت وكالة "سانا" أن 10 مدنيين قتلوا وجرح 32 آخرون في مدينة الباب بريف حلب الشمالي "جراء قصف متبادل" بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، و"قسد" من جهة أخرى.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وتقارير إعلامية متطابقة أن "قصفا متبادلا بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وبين الميليشيا (قسد) استمر لعدة ساعات بوتيرة عالية منذ صباح اليوم ما أدى إلى سقوط عدة قذائف صاروخية ومدفعية في الأحياء السكنية بمدينة الباب".

وقالت الوكالة إن "القصف المتبادل أسفر عن استشهاد عشرة مدنيين وإصابة نحو 32 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع جراء "الإصابات البليغة بين المصابين نتيجة استمرار القصف المتبادل الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها".

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يذكر أن وكالة أنباء "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والعاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانت أعلنت في وقت سابق أن حصيلة أولية للقصف الذي استهدف مدينة الباب، ونقلت عن مصادر محلية أن "قوات حكومة دمشق قصفت مدينة الباب الواقعة شرق مدينة حلب، بالصواريخ".

المصدر: "سانا" + "هاوار"