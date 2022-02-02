غانتس وصل إلى البحرين على متن طائرة رئيس مصري

اختار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس طائرة سبق أن استقلّها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتحمله في زيارته التاريخية إلى البحرين.

وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الطائرة التي هبط بغانتس في البحرين اليوم الأربعاء سبق أن وصل بها السادات إلى إسرائيل بزيارته التاريخية عام 1977.

ووفقا للتقارير، اشترت إسرائيل هذه الطائرة من شركة خاصة عام 2001 لتدخل الخدمة ضمن السرب الـ120 من سلاح الجو الإسرائيلي.

המטוס שגנץ טס בו לבחריין הוא מטוס בואינג 707 שנמצא בשירות חיל האוויר הישראלי מאז 2011. בעבר המטוס היה בשירות נשיאי מצרים (האייר פורס 1 המצרי) והוא המטוס שהביא בשנת 1977 את סאדאת לביקורו הראשון וההיסטורי בישראל. pic.twitter.com/iYHCgXnd7a — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 2, 2022

ومن المقرر أن يجري غانتس خلال زيارته الحالية محادثات مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة ورئيس هيئة الأركان ذياب بن صقر النعيمي وكذلك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، كما سيزور مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة.

ومن المفترض أن تتوج هذه الزيارة بإبرام اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية