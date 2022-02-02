أبو الغيط يعلن عقد اجتماع للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع وزاري الشهر المقبل للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط، في تصريح من العاصمة الأردنية عمان إن "اجتماعا وزاريا سوف يعقد الشهر المقبل للنظر في عودة سوريا للجامعة العربية".

هذا واستقبل الملك الأردني عبدالله الثاني، أبو الغيط بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

المصدر: RT