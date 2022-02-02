الرئيس اللبناني: اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، وفدا من مكتب مجلس كتاب العدل في البلاد.

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وخلال الاستقبال، قال ميشال عون: "نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك".

وأضاف: "نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول الى نتائج وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه".

وتابع الرئيس عون: "اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة".

المصدر: RT