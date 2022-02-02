تعرض منصة البث المباشر للإذاعة والتلفزيون الإيراني للقرصنة

قال موقع "تلوبيون" الإلكتروني للبث المباشر وأرشيف برامج التلفزيون الإيراني، إنه تعرض لهجمات إلكترونية يوم أمس، بحسب مراسلنا.

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وأوضح موقع "تلوبيون"، أنه خرج لدقائق عن الخدمة بعد أن أعلنت جماعة تطلق على نفسها تسمية "عدالة علي" أنها قامت باختراق الموقع.

وتم بث شعارات مناوئة للحكومة الإيرانية عبر هذه المنصة التي تعتبر الأكثر مشاهدة من بين منصات VOD الإيرانية، بحسب مراسل RT.

وهذه الجماعة هي نفسها التي قامت باختراق كاميرات مراقبة سجن أيفين، قبل أشهر، حيث قامت بتسريب مقاطع من السجن ما أثار جدلا حينه وتسبب بإقالة عدد من مسؤولي السجن.

ويأتي هذا بعد تعرض عدد من القنوات التلفزيونية الإيرانية إلى الاختراق حيث تم بث مقاطع مؤيدة لجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة الإيرانية عبر شاشة التلفزيون الرسمي لدقائق محدودة.

كما اعترفت، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بتعرض قاعدة بياناتها للاختراق، وتم طرح فرضيات حول احتمال إيجاد الخلل من خلال عناصر داخل المؤسسة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية