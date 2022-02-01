قيادي في "أنصار الله" الحوثية: إعداد الدفاع الجوي في الإمارات أكذوبة
قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي، إن "إعداد الدفاع الجوي في الإمارات أكذوبة يظهرها استمرار الضربات على السعودية".
وكتب على "تويتر": "أكذوبة إعداد الدفاع الجوي في الإمارات يظهرها استمرار الضربات ضد المملكة طوال السنوات الماضية من المسيرات والصواريخ اليمنية".
وأضاف: "لو كان لدى حلفاء الإمارات القدرة على حمايتها، لكن الحلفاء أنفسهم قد حموا السعودية.. أم أن فلوس أبو ظبي تختلف عن فلوس الرياض؟".
اكذوبة اعداد الدفاع الجوي في #الامارات تظهرها استمرار الضربات ضد المملكة طوال السنوات الماضية من المسيرات والصواريخ #اليمنية— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 1, 2022
فلو كان لدى حلفاء الامارات القدرة على حماية الامارات لكن الحلفاء انفسهم قد حموا #السعودية
ام ان فلوس #ابوظبي تختلف عن فلوس #الرياض
وتابع: "حربهم النفسية مضحكة حد الغثيان، ففي حين تعلن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه التصدي والتدمير للصواريخ والمسيرات اليمنية، يعلنون في ذات الوقت إدانتهم لإصابة مدنيين بحسب زعمهم".
وأوضح: "في حين يعلنون اسقاط الصواريخ والمسيرات يبحثون عن أسلحة دفاع متطورة.. فلما البحث إذا؟".
حربهم النفسية— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 1, 2022
مضحكة حدالغثيان
ففي حين تعلن
دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه
التصدي والتدمير للصواريخ والمسيرات اليمنية
فهم بنفس الوقت يعلنون ادانتها لاصابة مدنيين بحسب زعمهم
وفي حين يعلنون اسقاط الصواريخ والمسيرات
يبحثون عن اسلحةدفاع متطورة
فلما البحث اذا
من جهته، تعهد مسؤول إماراتي رفيع المستوى الخميس الماضي، بضمان بلاده أمنها بعد هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية التي استهدفت العاصمة أبو ظبي مرتين مؤخرا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هجمات الحوثيين على الإمارات "لن تصبح واقعا جديدا... نرفض الانصياع مع خطر الإرهابي الحوثي الذي يستهدف شعبنا ونمط الحياة الخاص بنا".
المصدر: RT + وكالات
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