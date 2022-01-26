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الحوثيون: لن يجدي أي دعم للإمارات ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن

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الحوثيون: لن يجدي أي دعم للإمارات ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن
Gettyimages.ru
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن
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دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن الإمارات إلى الخروج من "المستنقع اليمني"، مهددة باستهداف أمن أبو ظبي بحال استمر "عدوانها" على اليمن.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "دويلات العدوان على اليمن تعاني من أزمة أمن ذاتي، كما هو حال الإمارات".

وأضاف أن أبو ظبي "لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وتجهد في تسول الدعم الأمريكي، وهي في غنى عن ذلك بأن تخرج من المستنقع اليمني فعليا، وإلا فلن يجديها أي دعم ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمر عدوانها على اليمن".

المصدر: RT

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