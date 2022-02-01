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مصادر لـRT: سقوط قتلى وجرحى بالقصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق (صور)

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مصادر لـRT: سقوط قتلى وجرحى بالقصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق (صور)
Gettyimages.ru
مصادر لـRT: سقوط قتلى وجرحى بالقصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور
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أفادت مصادر أمنية عراقية يوم الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى في القصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق.

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وذكرت المصادر أن "ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا وجرحوا بالقصف التركي على المخيم الذي يقطنه لاجؤون من أكراد تركيا".

وأضافت: "هذه المعلومات أولية، وربما يكون عدد القتلى والجرحى أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل RT في العراق بأن الطائرات التركية قصفت مخيم مخمور في محافظة نينوى ومقار لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار في ذات المحافظة.

مصادر لـRT: سقوط قتلى وجرحى بالقصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق (صور)
RT
مصادر لـRT: سقوط قتلى وجرحى بالقصف التركي الذي استهدف مخيم مخمور شمالي العراق (صور)
RT

المصدر: RT

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